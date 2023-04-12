العالم اليوم - صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:22 مساءً - توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2023، على أن ترتفع إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.6 بالمئة في 2023 و3.4 بالمئة في 2024.

وقدر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين (التضخم) في الإمارات لتصل إلى 3.4 بالمئة في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2 بالمئة في 2024.

ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7 بالمئة في العام 2024.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.5 بالمئة في 2024، بينما من المتوقع ان تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بنسبة 3.9 بالمئة في 2023 و4 بالمئة في 2024.

وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 بالمئة في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.4 بالمئة في 2023 و1.8 بالمئة في 2024.

وأشار التقرير إلى أن النمو المتوقع لاقتصاد الكويت يقدر بنسبة 0.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2024، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.7 بالمئة في 2023 و5.2 بالمئة في 2024.

وقدر تقرير صندوق النقد الدولي النمو المتوقع للبلدان النامية منخفضة الدخل بنسبة 4.7 بالمئة بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع إلى 5.4 بالمئة في العام القادم.