«مطارات جدة» تعلن زيادة عدد المعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة، عن أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز، منذ مطلع شهر رمضان المبارك، حتى الاثنين الماضى، بلغ أكثر من 2 مليون مسافر من جميع صالات المطار (صالة رقم 1، الشمالية، الحج)، فيما بلغت أعداد الرحلات القادمة والمغادرة من بداية رمضان حتى يوم أمس أكثر من 13 ألف رحلة، وبلغت أعداد الحقائب 1.15 مليون حقيبة، فى حين تجاوزت أوزان البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.

وقالت الشركة إن المطار يشهد انسيابية فى الحركة التشغيلية؛ بفضل الاستعداد المبكر الذى قامت به مطارات جدة، والجهات ذات العلاقة من خلال توفير الأعداد الكافية من الموظفين، والعمالة، والمعدات لجميع الإدارات والجهات التشغيلية بموسم العمرة.

وأضافت أن الطاقة البشرية للعاملين فى المطار تصل فى فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين فى مختلف الصالات.

وأشارت إلى أن "مركز القيادة والتحكم" بمطار الملك عبد العزيز يسهم فى إدارة العمليات التشغيلية والذى يعمل به ممثلو مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وجرى تجهيزه بأحدث الوسائل التقنية اللازمة لمتابعة العمليات التشغيلية فى قطاعى الحج والعمرة، وتقديم الاستشارات والدعم لإدارة المطار، وله دور فاعل فى استباق الأزمات وتجاوز التحديات على أرض الواقع، من خلال تنسيق جهود الجهات المشاركة ومساندة العمليات التشغيلية للمطار خلال الموسم وأوقات الذروة.

يذكر أن شركة مطارات جدة حرصت ضمن الخطة التشغيلية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والراحة وانسيابية الحركة لضيوف الرحمن وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة، إضافة إلى توفير الخدمات ووسائل النقل المريحة ما يتيح للمسافرين المزيد من الخيارات فى التنقل من وإلى الحرم المكى عبر قطار الحرمين السريع المرتبط بصالة المطار رقم 1، لتسيير رحلات إلى مكة المكرمة بواقع 16 رحلة يوميا.

وجرى توفير خدمة حافلات النقل الترددى بين المطار ومكة المكرمة مجانا وبطريقة سلسة ومريحة، إلى جانب العديد من خيارات النقل الأخرى من شركات الأجرة وتطبيقات النقل الإلكترونية.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولى تصاعدا كبيرا فى أعداد المعتمرين مع بداية شهر شعبان الماضى، وجاء ذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية، مما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار.