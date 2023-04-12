البيت الأبيض: سوليفان وبن سلمان استعرضا جهود إنهاء الحرب فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، تحدث مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، وذلك وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال البيت الأبيض، إن سوليفان والأمير محمد بن سلمان، ناقشا عدة موضوعات من بينها الخطوات الرامية لإنهاء الحرب فى اليمن. وكان سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر، أجرى أول أمس الإثنين، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث تثبيت هدنة إطلاق النار بين الحكومة ومليشيات الحوثى، وسبل الحوار بين اليمنيين للوصول إلى حل سياسى. وكتب الجابر فى سلسلة تغريدات عبر تويتر: "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل ومستدام فى اليمن".

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