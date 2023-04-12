بايدن يصل أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى تصريح قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، اليوم الأربعاء - "إن الأولوية بالنسبة إليه حفظ السلام، ووضع حد لمأزق سياسى ناجم عن معارضة أحزاب موالية للمملكة المتحدة القواعد التجارية لمرحلة ما بعد بريكست".

يذكر أن اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية، ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع فى صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمى بين طوائف أيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.