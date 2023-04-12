جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى تصريح قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، اليوم الأربعاء - "إن الأولوية بالنسبة إليه حفظ السلام، ووضع حد لمأزق سياسى ناجم عن معارضة أحزاب موالية للمملكة المتحدة القواعد التجارية لمرحلة ما بعد بريكست".
يذكر أن اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية، ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع فى صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمى بين طوائف أيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يصل أيرلندا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.