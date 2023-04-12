«الوطنى الفلسطينى» يطالب بالتحقيق فى الإعدامات التى ينفذها الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدان المجلس الوطنى الفلسطينى، أمس الثلاثاء، الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى، من الاغتيالات والإعدامات وآخرها بحق الشهيدين الأسيرين السابقين سعود طيطى، ومحمد أبو ذراع، قرب قرية دير الحطب شرق محافظة نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة.





وفى بيان صحفى، طالب المجلس المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتحقيق فى هذه الانتهاكات، واصفًا إياها بأنها جرائم حرب، كما دعا إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام. وأضاف إن فرق الموت والاغتيالات الخاصة، التى ينشرها جيش الاحتلال على محاور المدن والبلدات الفلسطينية، هى المسؤولة عن عمليات الإعدامات الميدانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأشار المجلس إلى أن هؤلاء القتلة ينفذون تعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، أحد أضلاع العصابة فى الحكومة اليمينية الفاشية، والذى يمتدح ويثنى عليهم عند تنفيذ تعليماته بالقتل والاغتيال.

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