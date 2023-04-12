العالم اليوم - النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية وتقرير أوبك

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية وتقرير أوبك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الأربعاء وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق الأربعاء، والتي من المحتمل أن تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أن التضخم الأساسي لشهر مارس ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، و 5.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

تحرك الأسعار

ارتفع خام برنت 0.2 بالمئة أو 19 سنتا إلى 85.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.66 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد ارتفعت نحو اثنين بالمئة الثلاثاء وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين في وقت لاحق الأربعاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.

ووفقا لبيانات المعهد فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بمقدار حوالي 450 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأميركية بيانات مخزوناتها في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إنه يشعر أن البنك المركزي الأميركي سيكتفي قريبا من رفع أسعار الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.

ومن المؤشرات السلبية على الطلب على النفط، خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى بيانات التضخم، ينتظر السوق مزيدًا من الوضوح بشأن الطلب والعرض على النفط، فمن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري غدا الخميس بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الجمعة، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب بسوق النفط.

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء توقعاتها لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا لبقية عام 2023 وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.