البنك الدولى: على الدول الأوروبية المشاركة فى تمويل إعمار أوكرانيا

وأشار مالباس، الذى تحدث، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إلى أن البنك الدولى لعب دورًا كبيرًا فى إعادة بناء صناعة الصلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكنه لعب دور مشابه فى أوكرانيا.
وأضاف مالباس: "لكن المبلغ مهول"، مشيرًا إلى تقدير حديث بأن إعادة بناء الاقتصاد الأوكرانى ستتكلف 411 مليار دولار، أى ما يوازى ناتجها المحلى الإجمالى المتوقع لعام 2022 بواقع 2.6 مرة. وانطوى التقدير، الذى أعدته مجموعة تتكون من البنك الدولى والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا، على ارتفاع كبير مقارنة مع تقدير سابق قدره 349 مليار دولار نُشر فى سبتمبر العام الماضى.
وبلغ إجمالى التعهدات التى حصل عليها البنك الدولى 75 مليار دولار فى 2022، بزيادة 50% عن المتوسط.
وقال مالباس إن الاتحاد الأوروبى لديه تمويلات كبيرة يمكن استغلالها، وأضاف "البنك مستعد للعب دوره فى إعادة الإعمار، لكننى أحتاج لوضع حد لتوقعات العالم إذ إن المبلغ المطلوب لإعادة بناء قطاع الكهرباء وقطاع الطرق وقطاع السكك الحديدية أكبر بكثير من حجم ميزانيات المؤسسات المالية الدولية".
وأضافت أنه جرى تشكيل مجموعة من عدة مانحين لتنسيق خطة طويلة الأجل لإعادة الإعمار. وخصصت واشنطن أيضا بعض المبالغ لاحتياجات إعادة الإعمار فى المدى القريب بما يشمل إعادة بناء شبكة الكهرباء الأوكرانية.
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