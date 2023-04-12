العالم اليوم - فيديو يظهر شجاعة شرطي أثناء "مذبحة المصرف"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 08:16 صباحاً - نشرت السلطات الأميركية فيديو يظهر شجاعة شرطي شاب، واجه رجلا مسلحا هاجم مصرفا أميركيا وقتل 5 من الموظفين داخله.

وأردت الشرطة كونور ستورجون، البالغ من العمر 25 عاما، قتيلا، في أعقاب الهجوم على البنك الوطني القديم في مدينة كنتاكي صباح الإثنين.

واتضح أن ستورجون موظف سابق بالبنك، و"كان على علم بأنه سيتم فصله من العمل"، وفقا لسي إن إن، مما دفعه لارتكاب مذبحة في مكان عمله.

وكان القاتل قد بث عملية الاقتحام وقتل الموظفين مباشرة على حسابه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو "الشرطي الشجاع"

ونشرت الشرطة، الثلاثاء، لقطات فيديو لكاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة، أثناء مواجهته لمنفذ الهجوم.

في اللقطات، يمكن سماع الضابط الذي يرتدي الكاميرا وهو يقول إنه يقترب من المصرف من الجانب الشرقي.

ويمكن رؤية الزجاج المحطم على الرصيف قبل سماع طلقات الرصاص، حيث قام ضابط الشرطة بإطلاق النار من خلف الزجاج، على منفذ الهجوم..

جرى الشرطي بعدها عائدا إلى مستوى الشارع للحصول على الحماية من الطلقات النارية.

عاد بعدها الشرطي، الذي وصف بالشجاع من قبل مسؤولي شرطة الولاية، لتوجيه الطلقات النارية على منفذ الهجوم، حتى أرداه قتيلا، خلال عملية معقدة راح ضحيتها 5 موظفين في البنك.