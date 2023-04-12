دونيتسك: القوات الأوكرانية بدأت الاستسلام بشكل جماعى فى هذه المدينة

وقال كيماكوفسكي، أمس الثلاثاء: "الآن فى أفدييفكا يستسلم الكثير من جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن المهمة الآن تطويق المدينة حيث أنه حتى الآن، لا يزال لدى قوات كييف طرق إمداد إليها.
وشدد بوشيلين، فى وقت سابق، على أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك "باخموت" إلى مدينة أفدييفكا فى الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.
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