جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، جاء ذلك أمس الثلاثاء، فى تغريدة لوزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا على "تويتر".
وكتب كوليبا يقول، فى أعقاب مكالمة هاتفية مع بلينكن: "أعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأمريكى القوى ورفض بشدة أى محاولات للتشكيك فى قدرة أوكرانيا على الفوز فى ساحة المعركة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تظل شريكًا جديرًا بالثقة لأوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تؤكد دعم أوكرانيا بعد تسريبات «البنتاجون» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.