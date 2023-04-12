العالم اليوم - سوليفان يناقش مع ولي العهد السعودي "إنهاء الحرب في اليمن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أبريل 2023 04:19 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

وناقش سوليفان وولي العهد السعودي عددا من الملفات الدولية والإقليمية، تشمل الدبلوماسية الجارية المتعلقة بإنهاء الحرب في اليمن.

وقال بيان للبيت الأبيض إن سوليفان "سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة".

كما رحب مستشار الأمن القومي الأميركي بـ"جهود السعودية غير العادية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب"، وعرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود.

وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيكون في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

كما ناقش سوليفان والأمير محمد بن سلمان "الاتجاهات الأوسع نحو خفض التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على الردع ضد التهديدات من إيران وأماكن أخرى".

وأكد سوليفان مجددا "التزام الرئيس الأميركي جو بايدن الثابت بضمان عدم تمكن إيران أبدا من الحصول على سلاح نووي".