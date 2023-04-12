بايدن: سأتحدث مع أسرة المعتقل الأمريكى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه بصدد التوصل مع أسرة إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المسجون فى روسيا وذلك أثناء رحلته إلى أيرلندا الشمالية أمس الثلاثاء.





ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا جيرشكوفيتش على أنه "محتجز ظلما من قبل روسيا".

وأضاف بايدن، فى تصريحاته، "نحن نوضح حقًا أن ما يحدث غير قانونى تمامًا، وأعلنا ذلك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أشارت مؤخرًا إلى أن واشنطن تقابل تحديات بشأن التوصل إلى صفقة مع روسيا فيما يتعلق بتبادل المحتجزين الأمريكيين فى روسيا مقابل سجناء روس.

ومن ناحية أخرى، طمأن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أوكرانيا بتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مؤخرًا.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، فى تغريدة له على "تويتر" نقلتها "سى إن إن" بعد مكالمة هاتفية مع بلينكن، "أعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأمريكى القوى ورفض بشدة أى محاولات للتشكيك فى قدرة أوكرانيا على الفوز فى ساحة المعركة.. الولايات المتحدة تظل الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا".