العالم اليوم - 2.3 مليار دولار إيرادات قناة السويس في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 2.3 مليار دولار إيرادات قناة السويس في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:22 مساءً - قفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية.

وذكر البيان الذي صدر عقب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن التي مرت من قناة السويس في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 20 بالمئة.

يذكر أن قناة السويس حققت العام الماضي أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 25 بالمئة عن عام 2021، بحسب بيان سابق من الهيئة.

وقناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.