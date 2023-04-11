100 قتيل بغارات جوية لجيش ميانمار

100 قتيل بغارات جوية لجيش ميانمارلقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار خلال حملة نظمتها المعارضة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شاهد عيان، قوله: إن "طائرة مقاتلة أسقطت قنابل على حشد معارض في الساعة الثامنة صباحا، تجمعوا لافتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد على مشارف قرية بازيغي، الواقعة في بلدة كانبالو بمنطقة ساغاينغ" على بعد 110 كيلومترات شمال ماندالاي، ثانية كبريات مدن البلاد".

ولم يتسن التأكد من تفاصيل الحادث بشكل مستقل، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على العمل الإعلامي، ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن الهجوم في وسائل الإعلام.