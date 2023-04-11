وفاة الحاجة صاحبة أهزوجة شدوا بعضكم يا اهلً فلسطين اشاعة - فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- تناقلت الاخبار في الاردن منذ صباح اليوم نبأ كاذبا عن وفاة الحاجة ام العبد صاحبة أهزوجة شدوا بعضكم . ونفى اقارب الحاجة ام العبد خبر وفاتها مأكدين بأنها بصحة جيدة . فيديو :

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