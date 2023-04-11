العالم اليوم - بالفيديو.. إصابة أشخاص في حادث إطلاق نار في واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث إطلاق نار في العاصمة الأميركية واشنطن، أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار بعد ظهر الثلاثاء، خارج دار تأبين في شمال شرق واشنطن. وأوضحت أن عملية إطلاق النار وقعت في حدود الساعة 12:30. ولم تكشف الشرطة الأميركية بعد تفاصيل أوفى عن الضحايا وحالتهم الصحية. وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر الشرطة تطوق المنطقة وتحقق في الحادث. ويأتي حادث اليوم بعدما شهد يوم أمس الإثنين واقعتا إطلاق نار، الأولى في لويفيل، وأدت إلى مقتل مقتل أربعة أشخاص بالرصاص وإصابة تسعة آخرين، والثانية في أوريغون وخلفت مقتل شخص واحد.

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