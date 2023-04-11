العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى في شهر مع صعود قطاع المعادن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:20 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في شهر الثلاثاء مدعومة بصعود قطاع التعدين قبيل بيانات اقتصادية مهمة تصدر خلال الأيام المقبلة، منها تقرير التضخم الأميركي الذي يراقبه المستثمرون عن كثب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة محققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9 بالمئة بعد أن سجل مستوى قياسيا من حيث المكاسب. وقفزت أسهم قطاع التعدين 3.6 بالمئة محققة أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ أكثر من أربعة أشهر. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.8 بالمئة. وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1 بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان سعره المستهدف. كما ارتفع سهم شركة غلينكور 3.3 بالمئة بعد أن اقترحت مجموعة التعدين إدخال مكون نقدي في عرضها البالغ 22.5 مليار دولار لشراء شركة تيك ريسورسيز. وبدأت الأسهم الأوروبية عام 2023 وسط حالة من التفاؤل لكنها شهدت عمليات بيع في الشهرين الماضيين مع الاضطراب المصرفي الأخير الذي أثر على إقبال المستثمرين على المخاطرة بينما خيمت البيانات الاقتصادية غير الواضحة على توقعات أسعار الفائدة.

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