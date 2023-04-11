العالم اليوم - "معلومات الطاقة" تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في 2023

انتم الان تتابعون خبر "معلومات الطاقة" تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 07:23 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير آفاق الطاقة في الأجل القصير، الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأميركي سيرتفع في عام 2023، في حين سيزداد الطلب زيادة طفيفة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة إلى 12.54 مليون برميل يوميا في عام 2023 وبنسبة 1.7 بالمئة إلى 12.75 مليون برميل يوميا في عام 2024.

كما توقعت أن يزيد استهلاك البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة إلى 20.4 مليون برميل يوميا في عام 2023 وأن يرتفع بنسبة 1.6 بالمئة إلى 20.7 مليون برميل يوميا في عام 2024.