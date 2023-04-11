مقتل 4 جنود إثر هجوم مسلح في باكستان
لقي أربعة من رجال الشرطة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين في جنوب غرب باكستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة المحلية قولها إن مسحلين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان أطلقوا النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.
وقال المسؤول البارز في الشرطة المحلية محمد زهيب للوكالة إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".
وأضاف أن "إرهابيا قتل أيضا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".
ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الاثنين،في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بعد في سوق مزدحمة في كويتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 جنود إثر هجوم مسلح في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.