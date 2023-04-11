الاردن : تعارف على الانترنت يقود لحبس شاب هتك عرض قاصر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:58 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالحبس 3 سنوات على شاب في العشرين من عمره بتهمة هتك عرض قاصر .
وفي التفاصيل فان شاب عشريني تعرف على فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتفقا ان يلتقيان في منزل يعود لقريب المتهم .
واضافة للتفاصيل : فان اللقاء تم على يومين متتاليين وفي اليوم الثاني قامت الاجهزة الامنية بالدخول الى المنزل وتم القاء القبض على الشاب والقاصر وتحوليهما الى مركز حماية الاسرة .
وعليه جرى التحقيق .
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