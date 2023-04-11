نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " الصحة " : 10 حالات كورونا في المستشفيات الاردنية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:58 مساءً - دوت الخليج :- أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أن الوضع الوبائي فيما يتعلق بفيروس كورونا مطمئن.

ودلل الشبول ، مساء الاثنين، أن 10 حالات إصابة فقط ترقد على أسرة الشفاء في المستشفيات.

وتحدث عن إقبال متواضع في الوقت الحالي على أخذ الجرعة المدعمة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، رغم وصول نسبة التطعيم إلى 75% من الفئة المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا ، وفق هلا اخبار .

كما أكد أن مطعوم ثنائي التكافؤ الذي أنتجته شركة فايزر/ بايونيتيك تحت اسم “بايفيلنت” والذي ورد منه 100 ألف جرعة إلى الوزارة كتبرع من الحكومة الفرنسية، ينصح بإعطائه لمن لديهم أمراض مزمنة.

ووفق الشبول، يعطى “بايفيلنت” كجرعة مدعمة بواقع جرعة واحدة لمن تلقى في السابق جرعتين من أي مطعوم من مطاعيم كورونا على أن تكون آخر جرعة تلقاها قبل ستة شهور على الأقل.