البحرية الصينية تواصل تدريبا قتاليا حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت الصين، أمس الإثنين، إنها أنهت مناورات حربية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان.

وكانت قد قالت تساى إينج وين رئيسة تايوان، إن المناورات العسكرية الصينية سببت حالة من عدم الاستقرار فى تايوان والمنطقة، ووصفتها بأنها تصرفات غير مسؤولة من دولة كبرى، وذلك بعدما أنهت بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة استمرت ثلاثة أيام.

وبدأت الصين المناورات العسكرية يوم السبت الماضى بعد عودة تساى إلى تايبيه عقب اجتماعها فى لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى. وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من السماح لتساى بزيارتها أو الاجتماع مع مكارثى.

ولم تستبعد الصين أبدا إمكانية استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات النظام الديمقراطى لسيطرة بكين، وترفض حكومة تايوان بشدة ادعاءات الصين ونددت مرارا بالمناورات.