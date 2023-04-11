العالم اليوم - صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في السعودية خلال 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:14 مساءً - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في السعودية هذا العام إلى 3.1 بالمئة بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته في مطلع العام.

وتوقع الصندوق أن يبقى معدل النمو في السعودية عند نفس مستواه البالغ 3.1 بالمئة بانخفض 0.3 بالمئة عن تقديرات يناير الماضي. وكانت السعودية حققت نموا بنسبة 8.7 بالمئة في العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزة كل التوقعات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد من تأثيرات كورونا.

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