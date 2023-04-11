الامطار تعم محافظات الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- تشهد العديد من مناطق المملكة حاليا تساقطا غزيرا للأمطار المصحوبة بالرعد والبرد؛ بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة منذ صباح اليوم.

وأعلنت الدوريات الخارجية عن ارتفاع منسوب المياه على طريق وادي عربة بمنطقة أبو خشيبة ما قبل غرندل بحوالي 20 كيلو مترًا، ما أدى إلى قطع حركة السير من منطقة ابو خشيبة باتجاه العقبة ومن منطقة رحمة باتجاه عمان.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت العديد من الجهات المختصة وذات العلاقة خطط الطوارئ تزامنًا من الظروف الجوية السائدة.

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