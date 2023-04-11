العالم اليوم - نسرين أمين تحكي عن "بابا المجال"وتحذر الفتيات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:17 مساءً - تطل الممثلة المصرية نسرين أمين على جمهور الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "بابا المجال" بشخصية "جميلة" الفتاة المتنمرة على بيئتها ووضعها الاجتماعي، ولديها تطلعات كبيرة.

حظيت شخصية "جميلة" بردود فعل قوية بين رافض لها، وبين من يرى أنها نموذج مجتمعي لا يمكن نكرانه.

وفي حوارها لموقع "دوت الخليج "، قالت نسرين أمين إنها ومن خلال قيامها بدور "جميلة" خطيبة الفنان مصطفى شعبان، في مسلسل "بابا المجال"، انتابتها مشاعر متباينة، فما بين قناعتها بأن يكون لكل إنسان طموحات يسعى لتحقيقها، وبين رفضها أن تكون هذه الطموحات نابعة عن نفس طامعة، وشخصية ساخطة على البيئة التي نشأت فيها، فتسعى لتغييرها بشتى الطرق حتى وإن كانت سلبية، كما هو الحال مع شخصية "جميلة".

ماذا قالت نسرين عن "جميلة"؟

جميلة" شخصية طموح، تريد أن تصل إلى مكانة عالية دون جهد، إنها نموذج لبعض الشخصيات المحرومة من نعمة الرضا، وللأسف مثل هذه الشخصيات موجودة بكثرة في المجتمع.

هناك شريحة كبيرة من الفتيات مثل شخصية جميلة، وازدادت أكثر في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والتي خلقت حالة من عدم الرضا عند البعض، لأنهم يعتقدون أن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يعيشون في ثراء وقصور وأموال طائلة، وهذا ليس الواقع".

نصيحتى ليست فقط للأشخاص الذين مثل شخصية جميلة، لكن هي رسالة أحب توجيهها للجميع، وهي أن الرضا أهم من أي شيء، والطموح شيء مهم لكن يجب أن يتبعه مجهود وعمل.

أداء جديد ومختلف

وعن الانتقادات التي طالت الجمل الحوارية واللزمات التي كانت على لسان أبطال العمل قالت نسرين أمين:

بالعكس هذه اللزمات والجُمل صنعت حالة من الانتشار للعمل، وحققت صدى كبيرًا بين جمهور السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أن هذه الجمل موجودة بالسيناريو وليست من تأليف الممثلين"، وأشارت إلى أنها أحبت جميع مشاهد شخصية "جميلة" داخل الأحداث وليس لديها مشاهد مفضلة بعينها.

أعربت عن سعادتها بالعمل مع كل من الفنانة سوسن بدر، ورياض الخولي، باسم سمرة، وغيرهم مضيفة: "سعيدة بكل الكوكبة المتميزة التي شارت في "بابا المجال"، ومنهم الفنانين جومانا مراد، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، سماء إبراهيم، فرح يوسف، سهر الصايغ، سليم الترك، أحمد ماهر، صبري عبدالمنعم، ضياء الميرغني، وبالطبع المؤلف محمد الشواف، والمخرج أحمد خالد موسى.. الجميع كان على قدر المسؤولية، واجتهدوا ليخرج العمل بهذا التميز الذي تشاهدونه حاليًا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور بهذا الأداء الجديد والمختلف عن طبيعتي".

"يوم 13"

وخلافًا لكثيرين، ترى نسرين أمين أن التريند والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مقياس لنجاح العمل، مؤكدة أن الجميع من مختلف الأعمار أصبح لديهم حسابات على هذه المنصات، لم تعد قاصرة على فئة الشباب، الآن كل الجمهور ممثل عبر هذه المنصات، ومع ذلك تؤكد أن انطباع مباشر يقوله لها أحد الناس في مكان عام أفضل بكثير من أي رأي عبر منصات التواصل.

وتختم نسرين أمين حديثها مع موقع "دوت الخليج" عن أعمالها المقبلة، موضحة أنها تشارك في فيلم "يوم 13" الذي تدور أحداثه في إطار دراما الرعب، حول شاب يعود من خارج البلاد بعد غياب دام عدة سنوات ليبحث عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة وأحداث مشوقة ومرعبة(... )وبالطبع يجسد دور هذا الشاب الفنان أحمد داود، ومن المقرر عرض الفيلم خلال عيد الفطر المقبل بإذن الله، ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.