مراسل «القاهرة الإخبارية»: الكرملين وصف سياسة مصر بالمتزنة والحيادية

وأضاف "مشيك" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكرملين نفى بشكل تام هذه التقارير، لافتًا إلى أن سياسة مصر مُتزنة وحيادية، وأن المبادرة التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ حول وقف إطلاق النار لاقت ترحيبًا فى الأوساط الروسية.
وأشار إلى أن السياسة الحيادية والمُتزنة التى تتبعها القيادة المصرية تشكل شيئًا إيجابيًا فى المرحلة المُقبلة، ويرى الخبراء الروس أنه مثلما لعبت مصر دورًا فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة مواقفها وسياستها الحيادية، فيمكن أن تلعب هذا الدور فى الأزمة العالمية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيسين الروسى والأوكرانى.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد أوردت تقريرًا ادعت فيه قيام مصر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا.
ونفى مصدر مسؤول فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، أن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا، وفقًا لما زعمت أنه وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.
وأضاف المصدر، أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتى، ليس له أساس من الصحة، مُضيفًا أن مصر تتبع سياسة مُتزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هى السلام والاستقرار والتنمية.
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