جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكازاخستانى مراد نورتلو، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتعاون مع كازاخستان لتعزيز الأمن بالمنطقة الأوراسية، مشيرا إلى أن هناك تقدم واضح فى المجالات اللوجستية مع أستانا.
وفيما يخص العملية العسكرية فى كييف، قال لافروف، إن الغرب يحاول هزيمة روسيا فى أرض المعركة، مؤكدا أن أى قرار نتخذه قائم على مصالح روسيا الشرعية.
يشار إلى أن لافروف، التقى اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو الذى يزور موسكو فى زيارة رسمية، وهذا هو الاجتماع الأول بين وزيرى خارجية روسيا وكازاخستان منذ تعيين نورتلو فى منصب جديد بعد أن ترأس نيابة مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: نتعاون مع كازاخستان فى الطاقة.. وأى قرار نتخذه قائم على مصالح روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.