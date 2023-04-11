روسيا: إحباط 118 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، إحباط 118 جريمة إرهابية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا فى فبراير 2022، كان مرتكبوها من الشباب بمن فيهم القصّر.





وذكر بيان للجنة الروسية اليوم الثلاثاء، "إن قائمة الجرائم الإرهابية تشمل عمليات التحضير لهجمات إرهابية والتجنيد فى المنظمات الإرهابية والدعوات العامة للإرهاب واحتجاز الرهائن وغيرها من جرائم". وأوضح بيان اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية تحاول إشراك الشباب الروسى فى أنشطة تخريبية وإرهابية على خلفية العملية العسكرية الخاصة. وتابع البيان بهذا الشأن: "لقد أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية والقوميون الغربيون عليها حملة من التلقين الإيديولوجى والتجنيد العدوانى لمواطنينا وخاصة من جيل الشباب، لإشراكهم فى العمليات التخريبية والأنشطة الإرهابية والمتطرفة".

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