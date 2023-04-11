خبير اقتصادى: التشدد فى منح القروض للأفراد والشركات سينتج ركودا

جدة - نرمين السيد - قال الخبير الاقتصادى محمد جدرى، من المغرب، إن الاقتصاد الأمريكى والمصارف الأمريكية تعيش اليوم على أمرين؛ هما تشديد السياسة النقدية بحيث أن سعر الفائدة فى البنك الفيدرالى وصل إلى مستوى قياسى، وهذا يرفع أسعار الفوائد وأسعار القروض بصفة عامة، كما أن الأمر الثانى أن البنوك أصبحت أكثر تشددا فى القروض.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "البنوك الصغيرة والمتوسطة فى أمريكا تشكل أكثر من 30% من حجم الاحتياطات الأمريكية، وتشكل أكثر من 38% من القروض الممنوحة، فالتشدد فى منح القروض لأفراد والمقاولات يمكن أن ينتج عنه ركود اقتصادى لا يتجاوز 1% من الناتج الداخلى بالنسبة للولايات المتحدة". وتابع: "من المتوقع أن يكون الركود الاقتصادى خلال هذا العام مع بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير، كما أن الأمر الإيجابى هو التحكم فى الاقتصاد بصفة عامة".

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