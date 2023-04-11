العالم اليوم - استطلاع: ضغوط اجتماعية من أسباب التزام الناس بمراعاة البيئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:20 مساءً - أكثرُ من نصف الأميركيين أقروا بأنهم يَميلون بشكل أقلَّ إلى مُراعاةِ البيئة عندما لا يكونون مُحاطِين بآخرين، هذا ما كشفه استطلاعٌ جديدٌ للرأي أجْرته شركةُ "وان بول".

وأضافت أن الضغوطَ الاجتماعيةَ هي ما يدفع 20 بالمئة من المُستطْلَعَة آراؤهمْ إلى الالتزام بحماية البيئة، فيما يخشى 19 بالمئةِ حُكمَ الآخرين عليهم.

ورأت الأغلبيةُ أن الاهتمامَ بكوكب الأرض وحمايتَهُ للأجيال المستقبلية هو السببُ الأساسي وراء عيش حياتِهم بطريقة مستدامة.

ومن بين الأسباب الأخرى، تحدث المشاركون في الاستطلاع عن أنهم يريدون أن يكونوا مثالا يُحتذى به لأبنائهم أو أنهم يشعرون أنه الأمرُ الصائب الذي ينبغي لهم فعلُه.

وأجمع 73 بالمئةِ على أن الدوافعَ وراء العيش بطريقة مستدامة غيرُ مهمة ما دامت النتيجةُ إيجابيةً على كوكب الأرض.

وقال 45 بالمئةِ من المُستَجِيبينَ للاستطلاع إنهم اشتروا مُنتَجا فقط لأنه تم تقديمُه إليهم على أنه صديقٌ للبيئة، لكنَّ 27 بالمئة فقط كانوا واثقين جدا من ذلك.

وتُعرف ظاهرةُ تضليلِ المستهلِكين من خلال تقديم ادِّعاءاتٍ بيئية كاذبة حول استدامة المنتجات ودورِها في مكافحة تغيّر المناخ، بالغسل الأخضر.

ويُعدّ الغسل الأخضرُ الجانبَ المُظلِمَ للاتجاه المتسارع من قِبل الشركات والدول التي تقدم تعهداتٍ بشأن التحوّل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار قالت الاستشارية النفسية، الدكتورة ريما بجاني: