القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع بتعزيزات أمنية مكثفة فى باحات الأقصى وجنين

جدة - نرمين السيد - وقالت ولاء السلامين، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى باحات المسجد الأقصى، واقتحمت مُخيم جنين خلال الساعات القليلة الماضية ما أسفر عن اعتقال 5 فلسطينيين.
وأوضحت أن التعزيزات الأمنية لقوات الاحتلال تركزت بمحيط مخيم جنين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات، أسفرت عن عدد من الإصابات للفلسطينيين.
يأتى ذلك ضمن الممارسات العنيفة التى تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فى مُختلف الأراضى المُحتلة أخيرًا، والتى شملت تنفيذ حملات مُكثفة لاقتحام المنازل واعتقال أصحابها ما أسفر عن استشهاد صبى فلسطينى.
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