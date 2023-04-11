العالم اليوم - "سوناطراك" تعلن 6 استكشافات للنفط والغاز في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة في بيان الثلاثاء عن ستة استكشافات في مجال النفط والغاز في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

كانت الشركة قالت في السابق إنها ستنتج 200 مليون طن من المكافئ النفطي وهو رقم لم تصل له منذ عام 2010.

كانت الجزائر قد حققت 7 اكتشافات نفطية خلال العام الماضي، ليكون 2022 مميزًا لقطاع المحروقات، ويدعم موقف البلاد بصفتها ذات موثوقية عالية في تصدير النفط والغاز ، ويساعدها على اقتناص فرصة تصديرية بشكل أكبر.

تفاصيل الاكتشافات الجديدة

تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين، BRM-1 وBMD-1. وسجلت تدفق يومي قدره 5699 برميل من النفط و170461 متر مكعب من الغاز على مستوى البئر الأول. أما فيما يخص البئر الثاني فقد تم تسجيل تدفق يومي مقداره 4856 برميل من النفط. و255912 متر مكعب من الغاز.

كما أعلنت سوناطراك عن حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات. البئر الأول يسمىHAM- 1bis أنتج تدفقا يوميا يبلغ 129048 متر مكعب من الغاز. و239 برميل من المكثفات انطلاقا من المكمن الأول. و1905 برميل من النفط و137484 متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

فيما أنتج البئر الثاني المسمىSAISW-1 تدفقا يوميا يقدر بـ3117 برميل من النفط و219336 متر مكعب من الغاز.

كما تم اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر KARS-3. حيث تم تسجيل معدّلات تدفق يومية بلغت 336930 متر مكعب من الغاز و1504 برميل من المكثفات.

وحققت سوناطراك، اكتشاف للنفط والغاز في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحفل حاسي الرمل. خلال حفر بئر. LGL-2حيث سجل تدفق يومي مقداره 453 برميل من النفط و168312 متر مكعب من الغاز.

وتبرز هذه الاكتشافات حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات. كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر.