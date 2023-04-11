العالم اليوم - فيديو.. تعرف إلى "فضة" أول مذيعة افتراضية بالكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:16 صباحاً - أصبحت "فضة" أول مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في صحيفة "كويت نيوز"، ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد.

وظهرت فضّة لأول مرة على "تويتر" على حساب صحيفة "كويت نيوز" الإلكترونية، التابعة لصحيفة "كويت تايمز" الإنجليزية.

وارتدت فضة قميصا أبيضا وسترة سوداء قائلة: "أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها، لنسمع آراءكم".

ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم "فضّة" في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على "تويتر" الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وحظيت "فضّة" بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.