الإليزيه: العمل مع الصين أمر ضرورى لخفض التوترات العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الفرنسية، إن "العمل مع الصين أمر ضرورى لخفض التوترات العالمية"، مؤكدة فى نفس الوقت أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتبر واشنطن حليفا نتقاسم معه قيما مشتركة.





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