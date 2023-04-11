جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى الحكومة البريطانية، إن الهند لا ترغب فى التعامل التجارى مع بريطانيا، وذلك بسبب عدم إدانة تحركات حركة السيخ الانفصالية، "كما أنها ترى أننا لم نهتم بالهجوم على السفارة الهندية فى العاصمة لندن".
وكان مسلحون قد اقتحموا مبنى السفارة الهندية فى العاصمة البريطانية، وأمسكوا بأعلام هندية ممزقة، وتترقب نيودلهى إصدار وزارة الداخلية البريطانية بيانًا رسميا يدين تحركات مجموعات السيخ.
ولفتت "تايمز" إلى أن أكبر العقبات التى تقف أمام اتفاقية التجارة، تتمثل فى رفض بريطانيا إعفاء العمال المهاجرين الهنود من دفع أقساط التأمين، حيث ترى أن تلك الخطوة يمكن أن تشجع البلدان الأخرى على المطالبة بامتيازات مماثلة.
ويكلف هذا الأمر الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترلينى سنويا، أى ما يعادل 620 مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تايمز»: الهند تعلق المحادثات التجارية مع بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.