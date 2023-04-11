العالم اليوم - الجيشان الأميركي والصيني في المحيط الهادئ.. مقارنة بالأرقام

انتم الان تتابعون خبر الجيشان الأميركي والصيني في المحيط الهادئ.. مقارنة بالأرقام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:19 صباحاً - تشهد منطقة المحيط الهادئ تنافسا عسكريا بين الولايات المتحدة والصين، حتى تحولت المنطقة إلى برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.

وبين الحين والآخر، على الدولة أن تكشّر عن أنيابها، وتذكّر الجميع بأن هناك مخاطر للاقتراب منها، لأن البديل عن ذلك هو الضعف.

وتدرك الولايات المتحدة والصين هذا الأمر جيدا، لذلك تستعرضان قوتهما العسكرية بشكل مستمر، على شكل مناورات وتدريبات وانتشار.

ويمثل المحيط الهادئ الملعب المشترك بينهما، حيث يستعرضان القوة.

وتعمل واشنطن وبكين على تشيد عدد هائل من القواعد العسكرية في هذا المسطح المائي الضخم.

الجيش الأميركي في المنطقة بالأرقام

أرقام عن الجيش الصيني

يتصدّر الأسطول الصيني الترتيب العالمي كأضخم أسطول حربي.

لماذا كل هذه الأسلحة في المحيط الهادئ؟