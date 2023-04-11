العالم اليوم - ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.46 بالمئة إلى 1999.37 دولار للأونصة بحلول الساعة 0654 بتوقيت yرينتش. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2014 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في مايو.

وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة لظهور رهانات على أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3 بالمئة زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.91 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.64 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1429.54 دولار للأونصة.