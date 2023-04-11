العالم اليوم - اليسار الأخضر.. لماذا غيَّر أكراد تركيا اسم حزبهم؟

انتم الان تتابعون خبر اليسار الأخضر.. لماذا غيَّر أكراد تركيا اسم حزبهم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:22 صباحاً - لم تشهد قائمة الأحزاب الـ 26 المشاركة في الانتخابات البرلمانية التركية المقررة 14 مايو، وجود اسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي شكل ثالث أكبر قوة برلمانية في الدورة الماضية، بينما دفع بمرشحيه تحت مظلة حزب جديد يسمى "اليسار الأخضر"، فما العلاقة بين الاثنين؟

المحلل السياسي التركي، هشام جوناي، يشرح لموقع "دوت الخليج"، أسباب إقدام الحزب الكردي على هذه الخطوة الاحترازية: يدخل حزب اليسار الأخضر الانتخابات ضمن تحالف "العمل والحرية"، والذي يضم كذلك في القائمة حزب العمال التركي.

تطارد حزب "الشعوب الديمقراطي" اتهامات بدعم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا إرهابيا، وتقول إنه يقود "تمردا كرديا" في جنوب شرق البلاد. الخوف من الإغلاق وفق جوناي، يخشى حزب الشعوب الديمقراطي تعرضه للإغلاق وفقد الانتخابات تماما، ساردا جانبا من الملاحقات التي تعرض لها الحزب: المدعي العام بكير شاهين رفع قضية إغلاق ضد الحزب في 7 يونيو 2021 في المحكمة الدستورية بتهم تتعلق بالإرهاب.

يطالب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا بمنع مئات من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي.

المحكمة الدستورية قبلت هذا الطلب 24 يونيو 2021، ومنذ ذلك الوقت والحزب يلاحقه خطر الإغلاق.

طُلب من الحزب تقديم دفاع شفهي في أبريل الجاري، لكنه رفض بذريعة انشغاله بإعداد القوائم الانتخابية.

الحزب يسعى إلى المشاركة في الانتخابية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر الذي تم تأسيسه تحوطا لاحتمال إغلاق "الشعوب الديمقراطي"؛ وبالتالي يكون هناك بديل كردي جاهز لكوادر الحزب، تمكنهم من الانخراط في الحياة السياسية مرة أخرى.

سبق إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي عدة مرات؛ وبالتالي تعلموا الدرس هذه المرة.

شعارات حزب اليسار الأخضر لا تختلف كثيرا عن شعار حزب الشعوب الديمقراطي. البرنامج الانتخابي جاءت في البيان الانتخابي لحزب اليسار الأخضر، وعود في الملفات التالية: تأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012، كخلف لحزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في 2009.

حقق مفاجأة كبيرة في أول انتخابات خاضها يونيو 2015 بحصوله على 13.1% من الأصوات و80 مقعدا في البرلمان، ثم تراجع إلى نسبة 10.7% و59 مقعدا في انتخابات الإعادة في نوفمبر 2015.

في الانتخابات البرلمانية عام 2018 عاد ليرفع إنجازه بحصوله على نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ليصبح ثالث أكبر حزب بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اليسار الأخضر.. لماذا غيَّر أكراد تركيا اسم حزبهم؟ .. في رعاية الله وحفظة