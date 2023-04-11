نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لماذا نفى رئيس مجلس النواب الأردني وجود قانون للعفو العام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:00 صباحاً - دوت الخليج :- تضاربت المعلومات حول وجود مشروع قانون للعفو العام من عدمه فقد أكد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي اليوم الاثنين بأنه لجى بي س يا يوجد قانون للعفو العام ، وهو بذلك يناقض ما صرح به رئيس احدى اللجان المعنية بالامر عندما اكد بأن مشروع القانون تم ايداعه لدى الامانه العامة للمجلس .

وبخصوص هذا التناقض كشف مصدر قانوني للمدينة نيوز بان الصفدي كان يقصد بان المجلس لم يبت بالامر وهو امر معروف وواضح لكون القانون اصلا لم يتم تحويله الى اللجنة القانوينة .

وبذلك يكون مشروع القانون موجودا بالفعل وتم ايداعه لدى الامانة العامة الا ان الصفدي اعلن انه لا يوجد قانون للعفو العام رسميا حتى الان في مجلس النواب .

غدير شهاب - المدينة نيوز