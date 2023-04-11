روسيا: بريطانيا تريد تحويل أوكرانيا إلى أرض محترقة بقذائف اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس"، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا فى تصريحات لوزارة الدفاع البريطانية، التى أشارت فيها إلى أن تأثير ذخائر اليورانيوم المستنفد على صحة الأفراد العسكريين والبيئة "من المرجح أن يكون ضئيلاً".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ذخائر اليورانيوم المستنفد كانت تُنتج بكميات كبيرة وتستخدم فى عمليات حلف شمال الأطلسى "الناتو"، موضحة: "تم تنفيذ عمليات باستخدام مثل هذه الذخائر فى وحدة الناتو من قبل جنود إيطاليين فى يوغوسلافيا التى تم فيها إطلاق أكثر من نصف جميع ذخائر اليورانيوم المستنفد".

وفى سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن إن روسيا اعتقلت صحفى جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش ظلما.

وأضاف بلينكن -فى بيان أورده موقع وزارة الخارجية الأمريكية- أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم المناسب لجيرشكوفيتش وعائلته، داعيا روسيا إلى الإفراج الفورى عن جيرشكوفيتش، وكذلك الإفراج عن المواطن الأمريكى بول ويلان.

وفى إطار منفصل، أعلن مصدر أمنى روسى القبض على عميل لاستخبارات أوكرانيا فى مقاطعة زابوروجيا، كان يزودها بمعلومات عن تجمعات الجيش الروسى فى المقاطعة التى لا تزال أجزاء منها خاضعة لقوات كييف.

وقال المسؤول الروسى -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إن الرجل الذى تم القبض عليه كان ينقل معلومات عن تجمعات العسكريين والمواقع المدنية الحساسة فى مقاطعتى خيرسون وزابوروجيا للجهات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أنه كان يدرك أن تلك المعلومات ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية وقصف المواقع التى يرشد إليها، لافتا إلى أن المحققين يتأكدون من ضلوعه فى قصف القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول فى 29 مارس و2 أبريل الجارى.

وفى سياق منفصل، أدان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الهجوم الصاروخى الروسى، الذى قال إنه أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما طفل، فى مبنى سكنى فى زابوريجيا.

وقال زيلينسكى، فى خطاب موجه للأوكرانيين، نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية: "قصف الجيش الروسى زابوريجيا الليلة بصواريخ "إس 300"، وأصاب منزلا سكنيا".

وأضاف: "كان فى داخل المنزل ثلاثة أشخاص، وهم رجل وامرأة وطفلة، وأسفر القصف عن وفاة الرجل والطفلة".

وأشار زيلينسكى إلى أن المرأة فى حالة حرجة، وجار علاجها فى المستشفى.