العالم اليوم - الطقس والتهديد الروسي بشأن اتفاق الحبوب يلهبان أسعار القمح

انتم الان تتابعون خبر الطقس والتهديد الروسي بشأن اتفاق الحبوب يلهبان أسعار القمح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:16 صباحاً - ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، الاثنين، إذ تسبب الطقس الجاف في تعريض محصول القمح بمدينة كانساس الأميركية للخطر، كما أدى تهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى رفع الأسعار.

وقال محللون إن أسعار الذرة أغلقت أيضا على ارتفاع، بينما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتحسن المحصول بسبب الطقس الدافئ والجاف في الولايات المتحدة.

كما أوضح تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن 27 بالمئة من محصول القمح الشتوي تتراوح جودته من جيدة إلى ممتازة نزولا من 28 بالمئة قبل أسبوع.

وارتفعت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة عند التسوية ثلاثة سنتات إلى 6.78 دولار ونصف السنت للبوشل، وصعد القمح الشتوي الأحمر الصلد تسليم مايو 11.5 سنت إلى 8.76 دولار للبوشل.

وصعدت الذرة عند التسوية عشرة سنتات ونصف السنت إلى 6.54 دولار للبوشل، بينما زاد فول الصويا عند التسوية خمسة سنتات ونصف السنت إلى 14.87 دولار وربع سنت للبوشل.

هددت روسيا الجمعة بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية لموسم 2022-23 بلغت 38.8 مليون طن حتى العاشر من أبريل.

وشملت المحاصيل التي أنتجتها أوكرانيا خلال الموسم الممتد من يوليو الماضي إلى يونيو المقبل نحو 13.3 مليون طن من القمح و22.8 مليون طن من الذرة و2.31 مليون طن من الشعير.