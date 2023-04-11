العالم اليوم - ريهام عبد الغفور: أكره الغرور وابتعدت حتى لا يمل الجمهور مني

انتم الان تتابعون خبر ريهام عبد الغفور: أكره الغرور وابتعدت حتى لا يمل الجمهور مني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:16 صباحاً - تعيش الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور حالة من النشاط الفني، حيث قدمت خلال الفترة الماضية عدة أعمال حققت نجاحا، ونالت إشادات من الجمهور والنقاد، ولكن بعض الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها في عدة أعمال في الوقت ذاته، جعلها تتراجع خطوة للوراء وتقرر الابتعاد قليلا، خشية من أن يشعر الجمهور بالملل منها.

فتحت ريهام عبد الغفور قلبها في حوار خاص مع "دوت الخليج"، وتحدثت عن شخصية "أسماء" التي قدمتها بمسلسل "رشيد"، في الماراثون الرمضاني الجاري؛ والتي ظهرت بها بشكل مختلف، مشيرة إلى أن التحضير لأي شخصية تقدمها يتطلب مجهودا كبيرا، مؤكدة على حرصها أن تظهر بشكل مختلف في كل عمل عن الآخر.

وأضافت الفنانة المصرية: "أحاول تقديم كل شخصية بشكل مختلف عما قدمته من قبل، وهناك عدة أشياء أعتمد عليها في ذلك منها رؤية المخرج، ورأيي الشخصي بعد دراستي للشخصية وتقمصها".

وعن رأيها على ردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل "رشيد" بعد انتهاء عرضه؛ أوضحت: "سعيدة للغاية بردود أفعال الجمهور، والشخصية نالت إعجاب الجمهور خاصة وأني لم أقدمها من قبل، وسعدوا بها، وأيضا صدموا منها، وأحمد الله على ذلك".

وحول مشاركة والدها الفنان أشرف عبد الغفور بمسلسل "رشيد" الذي شهد عودته بعد غياب طويل قالت مبتسمة: "سعيدة للغاية لمشاركة والدي في العمل، فهو إضافة كبيرة للمسلسل لما يحمله من خبرة وتاريخ كبير في الفن، وشعرت بالفخر بسبب الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الجمهور عودة والدي".

وعن مسلسل "أزمة منتصف العمر"، خاصة بعد الجدل الكبير الذي حققه، ترى ريهام عبد الغفور أنه أمرا طبيعيا نظرا لمناقشة العمل لقضية حساسة وشائكة.

وأشارت الممثلة المصرية أن مشاركتها في أكثر من عمل تم عرضهم في الفترة الأخيرة في الوقت ذاته كانت تراه أمرا سلبيا، خاصة وأنها لم تكن على علم بموعد العرض، ولكن لظروف إنتاجية تم عرضهم في وقت متقارب، موضحة أن هذا الأمر تحول معها إلى الأفضل بعدما قدمت شخصيات مختلفة في الوقت ذاته.

أما عن إعلانها الابتعاد خلال الفترة المقبلة بعد ظهورها في أعمال كثيرة خلال الفترة الماضية، وهل تأثرت بانتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لها فبيَنت: "من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير، لكنني لم أتخذ هذا القرار بسبب الانتقادات، ولكن بسبب أنني رأيت أنني ظهرت كثيرا، ولا أرغب في أن يمل الجمهور مني، فضلا عن أنني أحتاج إلى فترة راحة واسترخاء بعد المجهود الذي بذل في الفترة الماضية، لكي أستطيع شحن جهازي العصبي، ولن أعود حتى أجد دور مختلف".

وكشفت عبد الغفور عن المعايير التي تختار من خلالها الأعمال التي تشارك بها، موضحة: "الاختلاف هو المعيار الأول الذي أختار من خلال الأعمال التي أشارك بها، فأنا لا أحب تقديم أدوار قدمتها من قبل، لذلك أنا أفضل الجزء الثاني من شخصية أسماء التي قدمتها بـ "رشيد" نظرا إلى أنها مختلفة، أما الجزء الأول فمن الممكن أن تتشابه مع أعمال أخرى، بالإضافة إلى أن الدور لابد أن يكون هاما ومؤثرا في أحداث العمل".

وتداولت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية إعلان ريهام عبد الغفور عن تبنيها طفلة لرعايتها، ذلك الأمر الذي نفته الفنانة المصرية في حوارها، موضحة أنها لم تعلن عن تبني طفلة، مضيفة: "أنا أعلنت أن فكرة التبني في رأسي لكنها مؤجلة، وأتمنى أن أتبنى بنت لأنني ذلك عملا إنسانيا".

وأكدت ريهام عبد الغفور في نهاية حوارها أن البطولة المطلقة لا تعنيها، وليس لديها أزمة في تقديم دور بسيط حتى وإن كان مشهدا واحدا في حال كان له تأثير في العمل، مردفة: "قدمت البطولة المطلقة، وبعدها قدمت بطولات مشتركة، وعلى استعداد تقديم أي دور بالعمل ولكن كما قلت إن الأهم هو أن يكون مؤثرا.