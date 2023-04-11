الخارجية الروسية: تقارب هذه الدولة الأوروبية مع الناتو يفقدها سيادتها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، فى تصريح، أن السلطات الموالية للغرب فى مولدوفا تعمل باستمرار على زيادة التعاون مع الهياكل الأوروبية الأطلسية، عوضًا عن الحياد المنصوص عليه فى الدستور المولدوفى، وعلى حساب مصالح مولدوفا الوطنية.

وشددت على أن تعميق تعاون بعض الدول مع "الناتو" ووعوده بالدعم فى مواجهة "التهديد الروسى" يؤدى إلى ثورات ملونة وانقلابات واضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية.

وأضافت: "نأمل فى أن تكون هناك قوى سياسية فى مولدوفا قادرة على إدراك أن التقارب مع "الناتو" محفوف بفقدان السيادة".