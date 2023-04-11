الولايات المتحدة: بعض المواد فى التسريب الاستخباراتى تعرضت للتلاعب

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية أنها يتعامل بجدية مع تسريب معلومات سرية من وزارة الدفاع "البنتاجون" بشأن الحرب فى أوكرانيا ومسائل أمن قومى أخرى، محذرة من أن الكثير لا يزال مجهولا، بما فى ذلك محتوى التسريب ومقدار أهمية الوثائق.





وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، للصحفيين، أمس الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل للإجابة على الأسئلة الأساسية حول من أو ما هو المسئول عن تسريب المعلومات السرية.

وأضاف كيربى "نحن نعلم أنه تم التلاعب ببعضها، لن أتحدث عن صحة جميع المستندات... فما زلنا نعمل على التحقق من صحة جميع المستندات التى نعرف أنها متاحة، أعتقد أننا بحاجة فقط إلى توخى الحذر الآن فى التكهن أو تخمين ما قد يكون وراء أو من قد يكون وراء التسرب المحتمل هنا للمعلومات السرية".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان يتلقى التحديثات حول التسريب طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما تواصلت الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء المعنيين بشأن التسريبات.

وفى أواخر الأسبوع الماضى، ظهرت مجموعة من الوثائق السرية التى تحتوى على تفاصيل مواد إحاطة أمريكية ووضعت عليها علامة "سرية" على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك تطبيقات تويتر وتليجرام.

وتُظهر الوثائق تفاصيل حول تقييم الولايات المتحدة للحرب فى أوكرانيا، بما فى ذلك خطط لبناء الجيش الأوكرانى قبل هجوم مضاد مخطط له، بالإضافة إلى نظرة ثاقبة للتخطيط العسكرى الروسى. كما تضمنت التسريبات مواد حساسة تتعلق بكندا والصين وإسرائيل وكوريا الجنوبية.