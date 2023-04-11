انطلاق أكبر مناورة عسكرية أمريكية فلبينية سنوية اليوم

وذكرت الصحيفة أن مناورة "باليكاتان"، وهو مصطلح يعنى "كتفًا إلى كتف" أو "مشاركة الحمولة معًا"، تم تصميمها لتحسين إمكانية التشغيل البينى بين القوات المسلحة الفلبينية وقيادة القوات المسلحة الأمريكية فى المحيطين الهندى والهادئ فى مجالات الأمن البحرى والعمليات البرمائية والعمليات الحضرية والجوية والدفاع السيبرانى ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والتأهب للإغاثة فى حالات الكوارث.
وتعتبر تدريبات العام الجارى هى الأكبر حتى الآن، حيث تشمل 12 ألفًا و200 جندى من الولايات المتحدة و5400 جندى من الفلبين، بينما كان عدد المشاركين فى المناورة فى العام الماضى 9000 جندى.
وللمرة الأولى، من المقرر أن يشارك فى التدريبات ما لا يقل عن 11 جنديًا أستراليًا وعشرات المراقبين العسكريين الأجانب من 7 دول أعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".
وقالت التقارير الإخبارية إن هذا الحدث التدريبى سيُمكّن القوات المسلحة الفلبينية والجيش الأمريكى من تحسين التكتيكات والتقنيات والإجراءات المتعلقة بالأمن البحرى ومنع الحرائق والمناورات فى ساحة قتال مشتركة متنازع عليها. وسيتم استخدام أسلحة مشتركة بالذخيرة الحية وتبادل المعلومات والاستخبارات، والاتصالات بين وحدات المناورة والعمليات اللوجستية والعمليات البرمائية ومجموعات المهارات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الفلبين، بصفتها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، تعد أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية والمعدات والتدريب فى المنطقة.
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