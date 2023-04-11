تقرير: مهاجم البنك الأمريكى يبدو أنه كان موظفا به

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر لقناة "سى إن إن"، أن البندقية المستخدمة فى إطلاق النار على المصرف كانت من طراز "AR-15"، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تعتقد أن "المسلح الوحيد" فى حادث إطلاق النار "له علاقة بالبنك ويبدو أنه كان موظفاً به"، ومؤكدة أن السلطات الأمريكية لا تزال تعمل على إثبات هذا الارتباط.
وخلّف هجوم شنه رجل مسلح، اليوم الإثنين، فى قاعة مؤتمرات بأحد بنوك مدينة لويفيل فى ولاية كنتاكى الأمريكية، 5 قتلى و6 جرحى، قبل أن توقفه الشرطة وترديه قتيلًا.
وأوضحت شرطة كنتاكى، مقتل منفذ إطلاق النار فى لويفيل على يد قوات الشرطة، مشيرة إلى أن مطلق النار ربما على صلة بالبنك الذى وقع الحادث أمامه.
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