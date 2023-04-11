وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى المملكة المتحدة وأيرلندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيتوجه إلى المملكة المتحدة وأيرلندا وفيتنام واليابان اليوم الثلاثاء فى زيارة تستمر لسبعة أيام.





وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، فى بيان صحفى أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، إن "بلينكن سيتوجه إلى العاصمة الفيتنامية هانوى للمشاركة فى مناقشات مهمة مع شركائنا الفيتناميين بمناسبة الذكرى العاشرة لشراكتنا الشاملة".

ومن المقرر أن يلتقى وزير خارجية الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الفيتناميين لمناقشة رؤيتنا المشتركة لمنطقة الهند والمحيط الهادئ، التى تهدف إلى تعزيز التواصل والازدهار والسلام والمرونة.

وأضاف أن " بلينكن قبل توجه إلى آسيا، سيرافق الرئيس الأمريكى جو بايدن فى رحلته إلى المملكة المتحدة وأيرلندا من 11 إلى 14 أبريل الجارى.

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ومن ثم، سيتوجه بلينكن إلى كارويزاوا فى اليابان للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى وسيناقش مع نظرائه خطة العمل العالمية فى مجموعة من القضايا العالمية، بما فى ذلك العملية العسكرية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، ونزع السلاح النووى وعدم الانتشار، والأمن الغذائى والطاقوي، وتعزيز رؤية إيجابية لمنطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة".