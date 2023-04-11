جدة - نرمين السيد - وأوضحت ذكرت وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية أمس الاثنين، أن الحزمة الجديدة تتضمن مركبة "داش" للمهندسين المدرعة تم توفير ما مجموعه أربعة بالفعل و8 شاحنات "زيتروس" التى تم توفير 52 منها سابقا و8 أنظمة صارى هوائى متحرك و8 طائرات استطلاع بدون طيار، وأن هذه المساعدات منقولة مباشرة من الصناعة الألمانية.
وتعد ألمانيا أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا فى أوروبا القارية، على وجه الخصوص، ونقلت ألمانيا 18 دبابة Leopard 2A6 إلى أوكرانيا.
وفى شأن آخر، صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيسر، لوكالة أنباء "يوكينفورم"، بأنه على الرغم من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن إمكانية السماح للرياضيين الروس بالمشاركة فى الألعاب الأولمبية تحت علم محايد ، فإن الدول الفردية ليست ملزمة بالموافقة على ذلك عند إقامة مسابقات فى بلدانهم.
وقالت إن ألمانيا قد تمنع دخول الرياضيين الروس حتى لو سمحت اللجنة الأولمبية الدولية لهم بالمنافسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تتسلم دفعة مساعدات عسكرية جديدة من هذه الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.