أوكرانيا: عودة أكثر من 100 فرد من أسرى الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية- "سنسترجع نحو 100 من أفرادنا إلى الوطن - جنود وبحارة وحرس حدود وحرس وطنى ومن بينهم مدافعون عن ماريوبول وآزوفستال وهوستوميل".
وأضاف "منهم مصابون بجروح خطيرة ولديهم أمراض، وسنفعل كل ما هو ضرورى لتقديم المساعدة اللازمة".
وأكد يرماك أنه لم يكن من السهل إعادة أسرى الحرب إلى ديارهم، وأعرب عن امتنانه للفريق بأكمله، خاصة مقر التنسيق لمعاملة أسرى الحرب.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تمكنت البلاد من إعادة 2005 من جنودها إلى ديارهم بعد وقوعهم فى أسر القوات الروسية.
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