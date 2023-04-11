البنتاجون: تسريب الوثائق السرية «خطر جسيم» على أمننا القومى

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أنّ عملية تسريب وثائق أمريكية سرية خطرًا جسيمًا جدًا على الأمن القومى للولايات المتحدة، وأن تحقيقًا يجرى فى كيفية تسريبها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





قال كريس ميجر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، فى تصريحات صحفية، إن الوثائق التى تم تداولها عبر الإنترنت، مؤخرًا تشكل خطرًا جسيمًا جدًا على الأمن القومى، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة. وأضاف ميجر أن وزير الدفاع اطلع على التسريبات فى 6 أبريل الماضى، مؤكدًا أنه جار العمل لمعرفة كيفية حدوث تسريب ونشر معلومات بهذه الطريقة. وتضمنت الوئاثق المسربة، قبل أيام، تقييمات استخباراتية أمريكية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وخططًا استخباراتية أمريكية بشأن التجسس على حلفاء واشنطن.

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